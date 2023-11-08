Специалисты назвали самое главное правило ухода за комнатными растениями зимой

Комнатные растения требуют регулярного ухода в виде полива и подкормки. Однако, по словам специалиста, многие пренебрегают важностью протирания пыли.

Гарри Боделл указал, что уборка пыли из комнатных растений чрезвычайно полезна и важна. Об этом сообщает Express.co.uk.

Когда листья покрыты пылью, они не смогут получить оптимальное количество света, необходимого для завершения фотосинтеза. Если это произойдет, растения не будут выделять достаточное количество кислорода.

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Кроме того, растения будут бороться с ростом и могут даже начать отмирать, если они не смогут получить требуемое освещение через пыль. Соблюдение этой работы также означает, что владельцы смогут следить за любыми вредителями или болезнями, что является распространенной проблемой в зимние месяцы.

Следует стремиться вытирать пыль из комнатных растений пару раз в неделю в течение зимы. Для вытирания пыли из комнатных растений лучше использовать салфетку из микроволокна, так как это удалит как можно больше пыли.

После того, как вы очистили комнатные растения от пыли, лучше быстро промыть листья. Смочите салфетку из микроволокна и протрите листья и стебли влажной тканью.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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