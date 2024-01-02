Специалисты объяснили, чем дешево можно удалить пятна от наклейок со стен

Когда праздники закончились, в домохозяйствах могут остаться трудно удалить пятна. Например оставшиеся на стенах.

К счастью, эксперты поделились, как легко удалить их. Лучшим решением является использование сочетания мыльного средства для посуды и горячей воды, сообщает Express.co.uk.

Смешайте горячую воду с несколькими каплями моющего средства. Используйте бутылку с пульверизатором или губкой и аккуратно нанесите раствор на часть стены.

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Еще одно эффективное решение – использовать белый уксус в соотношении друг к другу с теплой водой в бутылке с распылителем и дать ему постоять перед вытиранием. Для тех, у кого под рукой есть отпариватель, этот удобный маленький гаджет также может выполнять двойное назначение.

Просто поставьте отпариватель у пятен и дайте паре размягчить их. После размягчения остатки следует просто вытереть.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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