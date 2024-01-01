Специалисты объяснили, что обязательно нужно сделать в саду в январе

Январь – прекрасный месяц, чтобы вернуться в сад и начать планировать следующий год. По данным Королевского садоводческого общества, существует множество работ, которые следует выполнять именно в это время.

Одной из популярнейших работ этого месяца является обрезка фруктовых деревьев, в том числе яблок и груш. Об этом сообщает Express.co.uk.

Старайтесь снять от 10 до 20 процентов общего навеса за одну зиму. Работайте вокруг дерева равномерно и следите за кучей обрезки.

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Чем больше вы обрезаете, тем сильнее будет отрастание. Если вы обрезаете слишком сильно, дерево, скорее всего, даст сильные вертикальные ветви.

Старайтесь обрезать немного старой древесины каждую зиму, чтобы стимулировать создание новых веток. Но большинство плодоносящей древесины должно быть достаточно молодым – от одного до четырех лет, именно такая древесина дает лучшие плоды.

Январь также прекрасный месяц для того, чтобы уложить новый газон или отремонтировать ямы и неровности на существующих газонах. Если газон увядает от вытаптывания во время влажного и грязного времени года, подумайте о том, чтобы проложить через него камни.

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