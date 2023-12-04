Специалисты объяснили, что полезнее – рис или картофель

Рис и картофель – это два популярных продукта, которые являются важным источником углеводов во многих диетах. Оба они содержат полезные питательные вещества, но между ними есть некоторые ключевые отличия.

Как сообщает издание FoodsTruct, рис так же как картофель довольно популярные продукты и они почти идентичны по своим пищевым свойствам, однако один из этих продуктов все же имеет больше преимуществ.

Польза риса

Рис является хорошим источником углеводов, являющимся основным источником энергии для организма. 165 г вареного белого риса содержат 357 калорий и 63 грамма углеводов.

Рис – источник клетчатки, которая важна для пищеварения и здоровья сердца. Одна порция вареного белого риса содержит 2,4 г клетчатки.

Этот продукт также является источником некоторых витаминов и минералов, включая витамин B1, магний и железо.

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Польза картофеля

Однако вареный картофель (весом 170 граммов) содержит 163 калории и 37 граммов углеводов. Также в ней 3,8 г клетчатки.

Картофель является хорошим источником некоторых витаминов и минералов, включая витамин C, калий и витамин B6.

Какой из продуктов полезнее

Рис и картофель – это два популярных продукта, которые являются важным источником углеводов. Однако между ними есть некоторые ключевые отличия, которые следует учитывать при выборе продукта для вашего рациона.

Одним из важнейших отличий является гликемический индекс (ГИ). ГИ указывает, как быстро уровень сахара в крови повышается после употребления продукта. Коричневый рис имеет более низкий ГИ, чем картофель, что означает, что он медленнее всасывается в кровь и не так сильно повышает уровень сахара. Это может быть важно для людей с сахарным диабетом, поскольку они должны контролировать уровень сахара в крови.

Другое важное отличие между рисом и картофелем заключается в риске развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление большого количества белого риса ассоциируется с увеличением риска диабета 2-го типа, тогда как коричневый рис наоборот связан со снижением этого риска. Это связано с тем, что коричневый рис содержит больше клетчатки, помогающей контролировать уровень сахара в крови и холестерина.

Что касается калорийности и питательной ценности, то белый рис содержит больше калорий, чем картофель. Однако белый рис обогащен витаминами B1 и фолатами, которые важны для здоровья. Картофель, с другой стороны, является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для пищеварения и здоровья.

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Наконец важно учитывать содержание натрия в продуктах. Рис содержит меньше натрия, чем картофель, что может быть полезно для следящих за артериальным давлением.

В целом, нет однозначного вывода о том, какой продукт более полезен. Коричневый рис имеет преимущество перед белым рисом с точки зрения ГИ и риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако белый рис содержит больше калорий и определенных витаминов, а картофель является хорошим источником пищевых волокон.

Оптимальным выбором является употребление различных продуктов, включая рис, картофель и другие злаки. Это поможет вам получить все необходимые питательные вещества и поддерживать здоровый рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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