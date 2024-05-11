Специалисты объяснили, что запрещено делать с газоном в мае

С приходом теплой погоды пышный зеленый газон создает потрясающее зрелище в саду. Однако садоводам следует избегать нескольких ошибок, чтобы не допустить уничтожения газона.

Эксперт по садоводству Оливер Джонсон поделился некоторыми из самых распространенных ошибок, которые могут совершать садоводы в мае. Об этом сообщает Express.co.uk.

Переувлажнение газона

Вода имеет важное значение для здорового газона, но избыточное количество может быть губительным. Переувлажнение задерживает развитие корней.

Если погода влажная, газон может вообще не нуждаться в дополнительном поливе. Однако во время засушливых периодов старайтесь, чтобы газон был увлажненным, не затапливая его.

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Скальпирование газона

Стрижка газона слишком коротко может показаться экономией времени, чтобы держать его на низком уровне. Однако скальпинг напрягает траву, делая ее уязвимой к болезням, засухе и вредителям.

Внесение удобрений

Внесение удобрений может быть отличным способом сохранить газон здоровым, но важно соблюдать баланс. Использование неправильного удобрения может привести к вреду, а внесение слишком большого или слишком малого количества может быть губительным.

Плохая аэрация газона

Регулярное проветривание газона является решающей задачей, которую должны выполнять садоводы, если они хотят здорового роста. Проткните отверстия на поверхности ручным аэратором или даже садовыми вилами.

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