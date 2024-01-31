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Специалисты объяснили, как дешево отмыть стеклянные бокалы до блеска

Анастасия Крыщук

Специалисты объяснили, как дешево отмыть стеклянные бокалы до блеска

На стеклянной посуде часто остаются мутные пятна даже после мытья. Особенно это касается бокалов для вина.

Пятна образуются из-за известкового налета и просто отмыть их водой не получится. Однако не стоит покупать дорогостоящую агрессивную химию, сообщает Express.co.uk.

Вместо этого следует после мытья замочить бокалы в растворе белого уксуса и теплой воды. Белый уксус может помочь восстановить стеклянную посуду, устранив мутную оставшуюся на стекле пленку.

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Эксперт также порекомендовал потратить время на полировку газетой или салфеткой из микрофибры. Они помогут придать стаканам блестящий вид.

Еще один совет – покрутить бокал в сыром рисе. Это позволит осторожно почистить участки стеклянной ножки, к которым может быть трудно добраться.

Что касается чистки бокала, эксперт посоветовал начинать сверху и двигаться вниз. Это позволит проверить любые следы и сохранить стекло отполированным.

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