Специалисты объяснили, как избавиться от желтых пятен на постельном белье без дорогой химии

Проблема с использованием белых простыней в отличие от цветных или узорных состоит в том, что не всегда легко сохранить их белыми. Со временем на них могут появляться пятна.

Ткань будет желтеть из-за накопления пота и жира для тела. Однако белый цвет можно вернуть дешевыми средствами, сообщает Express.co.uk.

Бура

Бура является очень универсальным моющим средством, способным избавиться от плесени, уничтожить насекомых и нейтрализовать запахи. Смешайте полстакана буры с 4 литрами воды и замочите простыни на ночь. Затем постирайте их в машине, как обычно.

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Пищевая сода и белый уксус

Уксус является мощным очистительным средством, способным растворять жир и грязь. Просто добавьте полстакана пищевой соды в барабан стиральной машины, затем добавьте немного уксуса в дозатор смягчителя тканей и постирайте в машине, как обычно. Важно не смешивать два ингредиента, поскольку они нейтрализуют друг друга и станут по сути бесполезными.

Лимон

Смешайте раствор половины стакана лимонного сока с 4 литрами горячей воды и замочить в этом простыне на несколько часов, а еще лучше на ночь. После этого выстирайте их как обычно.

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