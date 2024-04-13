Специалисты объяснили, как легко избавиться от налета в душевой кабине: забудьте об агрессивной химии

Многие стремятся отказаться от использования агрессивной химии для уборки дома. Специалисты по уборке рекомендовали вполне естественное решение для устранения налета из душевой двери в ванной комнате.

Эксперты по уборке из Bella Bathrooms объяснили, что пищевая сода является одним из самых популярных ингредиентов для чистки душевых кабин. Об этом сообщает Express.co.uk.

При очищении мягкая щелочь может помочь растворить грязь и жир. В виде пасты мелкие кристаллы пищевой соды также могут помочь отчистить липкие наросты.

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Команда Bella Bathrooms рекомендовала смешать небольшое количество пищевой соды с водой и добавить ее в бутылку с пульверизатором. После того как смесь воды и пищевой соды полностью соединится, вы можете просто распылить ее вокруг душевой кабины, чтобы легко очистить стеклянную душевую дверь.

Оставьте примерно на 15-20 минут, затем протрите полотенцем или губкой, чтобы удалить любую оставшуюся воду или смесь.

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