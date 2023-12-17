Специалисты объяснили, как легко отмыть бокалы до хрустального блеска

Стеклянная посуда часто мутнеет из-за известкового налета. Если не удалить пятна немедленно, это может показаться почти невозможным.

Не следует мыть бокалы в посудомоечной воде, поскольку моющее средство и горячая вода могут привести к тому, что они треснут или помутнеют. Вместо этого следует постирать вручную и замочить в растворе белого уксуса и теплой воде, сообщает Express.co.uk.

Белый уксус помогает восстановить стеклянную посуду, устраняя мутную оставшуюся на нем пленку. Эксперт также порекомендовал потратить время на полирование бокалов газетой или салфеткой из микрофибры.

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Что касается чистки бокала, эксперт посоветовал начинать сверху и двигаться вниз. Это позволит проверить любые следы вокруг и сохранить стекло отполированным.

Также предварительно подержите бокалы вина над миской с кипяченой водой, чтобы пар растворил любые потеки, пятна и следы.

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