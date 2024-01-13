Специалисты объяснили, как легко удалить плесень из затирки между плитками без агрессивной химии

В ванной комнате часто может образовываться и распространяться плесень из-за повышенной влажности. Плесень способна поражать любые поверхности.

Впрочем, из некоторых ее может быть сложно удалить, в частности из затирки между плитками. Эксперты советуют в таком случае воспользоваться доступным ингредиентом, не используя агрессивную химию, сообщает Express.co.uk.

Достаточно разрезать один лимон и выжать сок вдоль раствора, дав жидкости постоять 10 минут. После этого затирку следует протереть тряпкой, чтобы удалить сок.

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Лимонная кислота в лимонах является ключевым средством борьбы с плесенью, поскольку она квалифицируется как антибактериальное и антисептическое средство. После того, как затирка обработана средством, ее можно почистить зубной щеткой.

Если в секции силикона остаются следы от плесени, это означает, что плесень находится в силиконе. Единственный способ избавиться от нее – это удалить этот силикон и снова нанести вокруг ванны.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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