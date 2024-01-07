Специалисты объяснили, как легко вывести засохшие пятна крови из одежды

Пятна крови на простынях и одежде могут быть трудно отмыть. Кровь богата белками, которые могут связываться с тканью.

Но, к счастью, есть способ удалить загрязнение. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чем быстрее вы справитесь со свежим пятном крови, тем меньше вероятность, что оно оставит постоянное пятно. Одной из самых больших ошибок, которые люди совершают, когда имеют дело с пятнами крови, есть попытки очистить их в теплой воде.

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Вместо этого замочите запятнанную одежду или простыню в холодной воде, поскольку тепло оставит белковое пятно. Затем добавьте моющее средство и соль в воду для замачивания.

Соль легко впитает влагу крови и образует в воде пасту, а когда она высохнет, поможет поднять частицы крови из ткани. Как можно больше пропитайте пятно, а затем помассируйте его ладонями. Продолжайте делать это, держа ткань под проточной холодной водой.

С засохшей кровью сложнее справиться. Нанесите слой зубной пасты на высохшее пятно крови с помощью зубной щетки, массируя зубную пасту небольшими круговыми движениями.

Зубная паста поможет удалить влагу и расщепить пятно. После того, как вы почистили пятно зубной пастой, промойте холодной водой и повторяйте, пока пятно полностью не исчезнет.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами, чтобы получить блестящие окна.

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