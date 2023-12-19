Специалисты объяснили, как нужно хранить пирожки с фаршем, чтобы они не засыхали быстро

Пирожки с фаршем могут быстро черстветь и высохнуть через несколько дней. Следует знать, как хранить лакомство с фаршем, чтобы оно оставалось мягким как можно дольше.

Для многих продуктов холодильник является первым местом, которое приходит в голову, когда речь заходит о сохранении их свежести, но это не самое лучшее место для пирожков. Об этом сообщает Express.co.uk.

Большинство пирожных может превратиться из сухих в мокрые, если хранить их в холодильнике. Специалисты объяснили, что герметичная банка или контейнер – лучшее место для домашней выпечки.

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Эта рекомендация основывалась на домашних пирогах, изготовленных из обыкновенного песочного теста и купленного в магазине фарша. Они выдержали четыре до шести недель в герметичном контейнере.

Слои пергаментной бумаги можно использовать между стопками пирожков, чтобы предотвратить прилипание. Кроме того, пироги можно хранить в морозильной камере до трех месяцев, если они полностью остынут до этого.

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