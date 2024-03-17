Специалисты объяснили, как правильно хранить картофель, чтобы долго оставался свежим

При неправильном хранении картофель прорастает, сморщивается, размягчается и даже зеленеет. Многие держали ее подальше от холодильников, опасаясь повышения уровня акриламида.

Акриламид – это химическое вещество, которое образуется в крахмалистых продуктах и может увеличить риск развития рака. Но новые исследования показали, что картошку можно безопасно хранить в холодильнике, сообщает Express.co.uk.

Исследование прошло под наблюдением Комитета по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде (COT) и проверено FSA. При хранении картофеля потребителям также рекомендуется с осторожностью соблюдать сроки годности.

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Специалисты утверждают, что холодильник – правильное место для хранения картофеля, поскольку здесь он хранится дольше всего. Картофель может храниться в течение нескольких месяцев в прохладном темном месте.

Однако если хранить ее в холодильнике, картофель может храниться втрое дольше, то есть больше шести месяцев. Чтобы улучшить условия для картофеля, подумайте о том, чтобы извлечь его из оригинальной пластиковой упаковки и хранить в тканевом мешке, поскольку материал не пропускает свет и позволяет картофелю дышать.

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