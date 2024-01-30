Специалисты объяснили, как правильно заморозить зеленый лук, чтобы не потерять вкус

Зеленый лук может служить гарниром к печеному картофелю, дополнением к яичнице или неотъемлемой частью запеканки. Нарезанный лук можно хранить для дальнейшего использования.

Специалисты назвали простые условия хранения, гарантирующие, что зеленый лук не потеряет вкус. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы держать лук в холодильнике, его нужно положить в контейнер с крышкой. Важно, чтобы воздух и влага не влияли на свежесть лука.

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Поместите герметичный контейнер или пакет в ящик холодильника. Такой способ хранения позволяет сохранить качество лука примерно неделю.

Кроме этого, зеленый лук можно порезать и заморозить. Разложите нарезанный лук в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Дайте луку застыть на противне примерно час. После замораживания осторожно переместите лук в безопасный для заморозки пакет или контейнер. Так он может сохраняться до шести месяцев.

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