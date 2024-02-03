Специалисты объяснили, как привлечь орхидею к повторному цветению

У большинства людей орхидеи цветут всего раз в год. Чтобы это происходило почаще, эксперт поделился простым трюком.

При должном уходе орхидея может цвести месяцами каждый год и жить бесконечно долго. Об этом сообщает Express.co.uk.

Убедитесь, что температура ночью ниже температуры днем. Не нужно много, достаточно постепенно снизить тепло, чтобы подтолкнуть растение к цветению.

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Для повторного цветения орхидеи необходима разница между дневными и ночными температурами от пяти до десяти градусов. Когда орхидея начнет выпускать новый колосс, можно вернуть ее в привычную среду.

Прохладные ночные температуры позволяют накапливать орхидеям, а не тратить углеводы, которые они производят в течение дня.

Слишком высокие ночные температуры или недостаточные дневные колебания, возможно, второй основной причиной отсутствия цветения.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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