Специалисты объяснили, как сохранить сливочное масло мягким и свежим в течение 30 дней

Сливочное масло достаточно быстро может размягчиться и испортиться, если хранить его в неправильных условиях. В холодильнике масло может слишком охладиться.

Барбара Костелло, более известная как Бабс, является бабушкой восьми детей и экспертом по домашнему хозяйству. В TikTok она объяснила, как хранить масло, порекомендовав "колокольчик для масла".

Речь идет о глиняном горшке для масла или маслохранителе. Бабс убеждает, что масло будет храниться свежим до 30 дней.

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"Просто возьмите размягченное сливочное масло и наполните свой колокольчик, а затем просто распределите его ножом. Далее я добавляю треть стакана холодной воды прямо в горшок", – рассказала она.

Важно менять воду каждые несколько дней. Сосуд для масла сохраняет масло прохладным даже в жаркую погоду.

Он использует воду и изоляцию для охлаждения масла. Считается, что устройство было создано в Валлоре, Франция, которая известна своими гончарными изделиями.

Напомним, ранее мы рассказали, зачем подсолнечное масло наливать в раковину.

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