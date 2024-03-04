Специалисты объяснили, от чего могут треснуть стеклянные двери в душе: безопасность превыше всего

Стеклянная дверца душевой кабины может взорваться по нескольким причинам. В частности, это может произойти от плохой установки.

Инцидент может быть столь же дорогим, сколь и опасным, поэтому важно следить за признаками. Специалисты подсказали, на что следует обращать внимание, сообщает Express.co.uk.

В идеале следует ежемесячно контролировать состояние душевой кабины. Душевые перегородки особенно деликатны и хрупки, поэтому их должен устанавливать только профессионал.

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Несмотря на то, что изменения температуры не вызывают взрыва душевой дверцы, резкое падение или повышение градусов в сочетании с температурным давлением может сделать стекло чрезвычайно уязвимым к разбиванию. Небольшие трещины могут ухудшить работу и сделать душевую кабину гораздо хрупче.

Стеклянные дверцы следует чистить и ухаживать за ними с помощью средств, предназначенных для таких материалов. Очистку следует производить круговыми движениями, без сильного нажима. Слишком жесткая очистка может привести к его ослаблению и трещинам.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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