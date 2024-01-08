Специалисты объяснили, почему категорически запрещено поливать орхидеи водой из-под крана

Большинство комнатных орхидей любят яркий свет, но не прямое солнце. Орхидеи предпочитают орошение дождевой или кипяченой водой.

В то же время эксперты призвали ни в коем случае не поливать цветы водой из-под крана. Об этом сообщает Express.co.uk.

При правильном поведении орхидеи дают большое цветение, которое может длиться месяцами. Однако они не преуспевают в местах, где слишком много прямого солнца или слишком мало света.

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Вода из под крана может быть вредной для растения. Также нельзя оставлять орхидеи стоять в воде, поскольку это может привести к гниению корней.

Поливать их нужно всего раз в неделю. Признаки переувлажнения включают потерю бутонов, черные, мягкие корни и желтые листья. Если вы заметили эти признаки, прекратите поливать орхидею, пока она не высохнет.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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