Специалисты объяснили, почему нельзя сушить одежду на батареях

Сушка одежды на радиаторах может выделять излишнюю влагу в воздух. Кроме того, сушка одежды на батареях может увеличить счета за электроэнергию.

Чрезмерная влага приведет к появлению плесени, которая производит аллергены и оставляет пятна на разных покрытиях. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кроме того, это может увеличить стоимость вашего счета за отопление. Вывешивание одежды над радиатором не даст ему нагреть дом, а это значит, что котлу придется работать больше, чем нужно.

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Радиаторы пытаются достичь определенной температуры, поэтому когда вы кладете одежду на радиатор, вы закрываете выходной канал всей системы отопления. Тогда котел будет нагревать помещение и ему придется работать больше.

Сушка одежды в радиаторах выделяет в воздух много влаги, которая потом должна куда-то деваться. Часто влага оседает на холодной поверхности, что может привести к образованию конденсата и плесени.

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