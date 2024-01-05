Специалисты поделились советами по выращиванию розмарина на подоконнике: Всегда будет вкусным

Розмарин прекрасно дополняет баранину, курицу и жареный картофель. Вместо того чтобы покупать свежий розмарин каждый раз, его можно выращивать на кухонном подоконнике.

Для того чтобы розмарин процветал, следует размещать растение в теплом, солнечном и светлом месте. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если у вас кухня, выходящая на юг, то розмарин в горшке, скорее всего, будет счастлив. Вы можете размножить розмарин из имеющегося растения.

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Розмарин ненавидит мокрые корни, особенно зимой, поэтому не переусердствуйте с поливом. Розмарин достаточно устойчив к засухе, но новые растения следует регулярно поливать по крайней мере в течение первого лета.

В холодную погоду молодым растениям будет полезна толстая мульча, которая поможет изолировать корни от холода. Холодный влажный компост может привести к загниванию и гибели корней розмарина.

Вечнозеленый куст можно собирать круглый год, но мягкое молодое растение летом имеет лучший вкус.

Как укрыть растения зимой в горшках или контейнерах на открытом балконе или террасе – это непростой вопрос. Многолетние растения продолжают украшать балконы зимой, создавать настроение. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить балконные растения от вымерзания, намокания, высыхания или выпревания.

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