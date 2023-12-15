Специалисты подсказали дешевое средство, что сделает полотенца мягкими

Со временем полотенца начинают черстветь и обладать влажным запахом после нескольких месяцев использования. Даже после стирки неприятный запах может оставаться, а текстура портится.

Однако есть методы, которые придерживаются гостиницы и спа-центры, чтобы сделать полотенца снова мягкими. Об этом сообщает Express.co.uk.

Белый уксус, отбеливатель и дополнительный кондиционер для тканей – это лишь некоторые способы придать полотенцам новую жизнь. Полотенца следует менять каждые два года.

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По словам эксперта, белый уксус является популярным продуктом, используемым в гостиницах и спа-центрах. Он очищает полотенца от грязи и остатков, а также придает им ощущение мягкости и пушистости.

Просто добавьте 250 мл белого уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким моющим средством, которое вы обычно используете, и высушите полотенца, как обычно. Также можно использовать пищевую соду, чтобы еще больше смягчить полотенца.

Смешайте восемь столовых ложек соды с моющим средством, прежде чем класть его в стиральную машину. Это поможет разрыхлить волокна полотенец и избавиться от любой грязи.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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