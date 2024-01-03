Специалисты подсказали, как дешево вывести жирные пятна из одежды

Вычищать масляные пятна из одежды может быть сложной задачей. К счастью, одна мама рассказала, как избавиться от тяжелых масляных пятен.

Шантель Мила в TikTok рассказала, как легко вывести пятна средством для мытья посуды и содой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Покройте пятно мыльным раствором, чтобы повлиять на жир. Следующим шагом посыпьте пищевую соду на моющее средство. Это поможет впитать загрязнение.

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После того, как вы добавите два чистящего средства, вы должны оставить одежду на 10 минут. Далее постирайте одежду как обычно.

Кроме этого можно попытаться налить на пятно немного холодной воды, а затем покрыть средством для мытья посуды. После этого участок с пятном следует потереть и оставить на ночь, а после этого постирать.

Напомним, мы уже писали, как вывести кофейные пятна из одежды.

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