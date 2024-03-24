Специалисты подсказали, как нужно хранить свеклу, чтобы была свежа несколько месяцев

Как и все корнеплоды, свекла имеет тенденцию становиться морщинистой и мягкой довольно быстро. Так происходит из-за неправильного хранения.

Чарльз Хаверфилд, генеральный директор компании US Packaging & Wrapping, рассказал о своем методе хранения свеклы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кожура свеклы может сморщиваться из-за потери влаги и воздействия воздуха. Когда свекла теряет влагу, наружный слой сморщивается.

Читайте также: Как выбрать спелый и сладкий гранат: 3 интересных лайфхака

Поэтому свеклу лучше всего хранить в прохладной влажной среде с минимальным воздействием воздуха. К примеру в холодильнике.

Вареную свеклу можно хранить в холодильнике до трех дней. Однако можно поместить ее в морозильную камеру в герметичном контейнере и держать до восьми месяцев.

Что касается сырой свеклы, которая продается целиком с прикрепленными плодоножками, для ее долговечности требуется другой подход. Хранение их немытыми и неразрезанными сохраняет их естественное защитное покрытие, которое помогает предотвратить потерю влаги и порчу.

Свеклу следует хранить в прохладном, темном месте с надлежащей вентиляцией, например в погребе для корнеплодов или в ящике для овощей холодильника.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !