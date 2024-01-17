Специалисты подсказали, как снизить счета за отопление зимой: Полезные советы

Многие стремятся уменьшить счета за коммунальные услуги зимой. Поэтому специалисты поделились полезными советами, которые помогут сэкономить.

В частности, замена традиционных ламп на светодиодные означает, что вы будете потреблять до 80% меньше энергии. Это может значительно снизить счета за электроэнергию, сообщает Express.co.uk.

Еще один лучший прием, чтобы сохранить тепло в доме и сэкономить на счетах за электроэнергию – защитить дом от сквозняков. Предохранители сквозняков полезны, чтобы предотвратить проникновение холодного ветра в дом через входную дверь.

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В то же время силиконовый наполнитель – отличный способ уменьшить количество тепла, которое теряется вокруг окон. Эксперты советуют также отодвинуть мебель подальше от радиатора, поскольку она может заблокировать циркуляцию теплого воздуха по комнате.

Если радиатор прикреплен к наружной стене, то много тепла, которое он производит, может выходить через стену. Наклеивание фольги за радиатором – это простой способ отбить тепло в помещение и уменьшить количество теплопотерь.

Ранее UAportal поделился, как создать атмосферное освещение в квартире.

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