Специалисты подсказали, как уборка в холодильнике поможет сэкономить электроэнергию

Многие ищут креативные способы сократить свои счета за электроэнергию. В этом случае может быть полезно очистить одну часть холодильника.

Это помогает прибору быть энергоэффективным. Об этом сообщает Express.co.uk.

Затрачивая 15 минут на очистку катушек конденсатора, вы экономите в среднем 11% от расхода холодильника. Змеевики холодильника часто расположены под блоком или сзади.

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Выполнение этой задачи пару раз в год может быть особенно полезным, если у вас есть линяющие домашние животные. Просто воспользуйтесь тряпкой для пыли или пылесосом, чтобы удалить пыль, волосы или грязь.

Чтобы еще больше сэкономить, домохозяйства могут изменить настройки вашего холодильника, изменив температуру примерно до 5 градусов, но не выше.

Помните о том, чтобы дверь холодильника оставалась закрытой как можно дольше, чтобы избежать ненужных потерь энергии.

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