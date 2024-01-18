Специалисты подсказали, как ускорить созревание зеленых бананов и где их держать, когда они созрели

У банана очень короткий срок годности – около двух-трех дней, если их приобрести, когда они созрели. Зеленые бананы могут стоять дольше, но они должны созревать правильно.

Кожа банана может легко повредиться, что может ухудшить качество фрукта внутри, а также снизить срок его хранения. Эксперты рассказали, как правильно хранить бананы, сообщает Express.co.uk.

Хранение фруктов в холодильнике может помочь продлить срок их использования до 10 дней после созревания. Когда бананы достигнут желаемого цвета, просто положите их в холодильник подальше от других фруктов.

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Чтобы ускорить созревание зеленых бананов, поместите их в пакеты. Выделяемые ими газы сработают.

После этого поставьте их в холодильник, когда они созреют, чтобы остановить почернение. Бананы выделяют бешеное количество газа, который может преждевременно созреть вблизи фруктов, поэтому храните их отдельно.

Напомним, в некоторых продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, содержится спирт. В частности, ученые утверждают, что незрелый банан содержит около 0,2% спирта, а спелый – 0,4%.

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