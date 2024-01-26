Специалисты показали, как дешево и быстро убрать пятна с матраса (видео)

Желтые пятна на матрасе, как правило, являются результатом выделения телесных жидкостей, например потоотделения ночью. Гуру по уборке раскрыла свой способ борьбы с пятнами.

Гуру клининга Шантель Мила поделилась волшебным средством для выведения пятен из матрасов. По ее словам пятна исчезнут через 15 минут, сообщает Express.co.uk.

Для этого нужно смешать половину стакана перекиси водорода, являющегося нетоксичным природным дезинфицирующим средством, и одну столовую ложку мыльного средства для посуды.

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Перекись водорода используется для отбеливания матраса, но если пятно не слишком сильно, вместо этого можно смешать воду и средство для мытья посуды. Мыло для посуды является ключевым ингредиентом для удаления масляных пятен, уточнила Шантель.

Когда смесь будет приготовлена, распылите домашний моющий раствор на пятнах на матрасе, посыпьте содой и потрите.

После того, как вы оставили на пятне смесь перекиси водорода, мыла для посуды и пищевой соды на 15 минут, протрите смесь.

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