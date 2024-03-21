Специалисты показали, как заставить орхидею цвести вдвое быстрее

Орхидеи часто не зацветают быстро, даже спустя год, если не предпринять правильных шагов. Чтобы ускорить процесс цветения, есть простой трюк.

Пользователь TikTok @orchids_withlove поделилась своим советом в видео. Об этом сообщает Express.co.uk.

Эксперт из орхидей провела эксперимент с двумя своими орхидеями, которые только что закончили цвести одновременно, и решила обрезать их разными способами. Для первого она полностью срезала колос (стебель), а для второго она срезала чуть выше узла – части стебля растения, из которого выходит один или несколько листьев и цветков.

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После проверки первой орхидеи через пять месяцев оказалось, что та, у которой полностью срезан шип, зацвела. Однако вторая орхидея, у которой шип обрезан чуть выше узла, не дала ни одного цветения.

"Итак, вот профессиональный совет: всегда полностью срезайте колос, когда ваша орхидея закончит цвести, и вы получите новые цветения всего за несколько месяцев", – добавила она.

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