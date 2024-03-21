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Специалисты показали, как заставить орхидею цвести вдвое быстрее

Анастасия Крыщук

Специалисты показали, как заставить орхидею цвести вдвое быстрее

Орхидеи часто не зацветают быстро, даже спустя год, если не предпринять правильных шагов. Чтобы ускорить процесс цветения, есть простой трюк.

Пользователь TikTok @orchids_withlove поделилась своим советом в видео. Об этом сообщает Express.co.uk.

Эксперт из орхидей провела эксперимент с двумя своими орхидеями, которые только что закончили цвести одновременно, и решила обрезать их разными способами. Для первого она полностью срезала колос (стебель), а для второго она срезала чуть выше узла – части стебля растения, из которого выходит один или несколько листьев и цветков.

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После проверки первой орхидеи через пять месяцев оказалось, что та, у которой полностью срезан шип, зацвела. Однако вторая орхидея, у которой шип обрезан чуть выше узла, не дала ни одного цветения.

"Итак, вот профессиональный совет: всегда полностью срезайте колос, когда ваша орхидея закончит цвести, и вы получите новые цветения всего за несколько месяцев", – добавила она.

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