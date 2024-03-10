Специалисты посоветовали, чем можно удалить накипь из чайника: забудьте об агрессивной химии

Известковый налет на чайнике может испортить утренний кофе или чай. Однако от него легко избавиться без применения агрессивной химии.

Известковый налет – это меловидный осадок, который со временем скапливается на поверхностях. Белый уксус является одним из самых распространенных природных средств для удаления накипи, но может оставить длительный вкус и запах, сообщает Express.co.uk.

Вместо этого специалисты советуют использовать лимонный сок. Он будет работать так же хорошо, как и белый уксус, не оставляя горького привкуса.

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Лимонная кислота реагирует на кальций в известковом налете и заставляет его растворяться. Также она является естественным очищающим средством, поскольку дезинфицирует чайник, оставляя свежий аромат.

Для очищения нужно наполнить чайник водой и поместить половину лимона внутрь. Вскипятите как обычно, но оставьте горячую кипящую воду в чайнике по крайней мере на полчаса или дольше.

Если остался известковый налет, просто снова вскипятите лимонный сок и воду в чайнике и оставьте на длиннее, и вся накипь должна исчезнуть.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

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