Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы гортензия пышно расцвела весной

Гортензии могут выглядеть немного невзрачно, если они имеют небольшие цветы. Чтобы стимулировать их рост, садоводы поделились своими главными советами.

Чем больше вы удобряете гортензию, тем больше она вырастет. Питательные вещества также помогают красивому многолетнему растению выращивать крупные темные листья, которые будут прекрасно смотреться рядом с цветами, сообщает Express.co.uk.

Специалисты советуют удобрение с медленным высвобождением, чтобы обеспечить им постоянное питание. Также следует делать компостную мульчу раз в год.

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Эксперт также отметил, что обрезка гортензий – это правильный способ гарантировать лучшее цветение. Лучше всего просто обрезать, когда нужно сформировать куст или срезать старые ломкие и засохшие стебли.

Древовидный вид гортензии очень велик и интенсивно растет, поэтому его нужно обрезать каждый год, чтобы вырастить новые стебли. Цветение растет на новой древесине, поэтому растению не повредит, если срезать ее полностью в конце сезона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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