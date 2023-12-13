Специалисты рассказали, где держать сыр, чтобы он оставался свежим три месяца

Твердый сыр следует хранить в холодильнике, но даже тогда он может очерстветь и заплесневеть. Несмотря на то, что некоторые виды плесени придают уникальный вкус выбранным сортам сыра, очень неприятно, когда она произрастает на продукте.

Эксперт по молочным продуктам утверждает, что легко хранить все, от чеддера до бри, в лучшем виде как до, так и после того, как сыр распакован. Об этом сообщает Express.co.uk.

Различные сорта сыра требуют разных способов хранения, но лучший способ хранить любой сыр – это завернуть его и положить в контейнер для овощей в холодильнике.

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‌ Однако его не следует хранить в оригинальной пластиковой упаковке или пищевой пленке. Вощеная бумага является отличной альтернативой, но пергамент для выпечки подойдет так же хорошо и по незначительной цене.

Пластик может задушить и изменить вкус сыра, избавив его от вкуса и свежести. Это также может представлять риск вымывания микропластика в вашу пищу.

Просто отрежьте кусок бумаги и сложите его вокруг сыра, словно заворачивайте подарок. Эксперт по сыру предложил время от времени менять обертку, чтобы поддерживать среду без бактерий и дольше хранить ваш сыр свежим.

Завернутый в бумагу сыр следует хранить в холодильнике при температуре 5-8 градусов. При правильном хранении срок годности сыра может составлять до трех месяцев для таких сортов как пармезан и от шести до восьми недель для чеддера.

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