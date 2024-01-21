Специалисты рассказали, где помидоры долго хранятся свежими: Не гниют и не покрываются плесенью

Помидоры часто продают до того, как они полностью созреют. Если поместить их в холодильник, они останавливаются в росте, что повлияет на их вкус и текстуру.

Линдсей-Джин Хард, автор кулинарной книги, объяснила, что все не полностью созревшие помидоры следует хранить на столе. Об этом сообщает Express.co.uk.

Незрелые помидоры точно не стоит класть в холодильник. Они должны храниться при комнатной температуре. Чтобы они дольше хранились свежими, храните их стеблем вниз, пока они созревают.

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Хранение помидоров в перевернутом состоянии на плодоножке предотвращает выход влаги из помидоров, благодаря чему они дольше остаются рыхлыми и сочными.

После полной спелости помидоры следует положить в пакет и хранить в холодильнике, чтобы продлить срок хранения. Помидоры выделяют этилен газ, гормон роста, который может влиять на другие продукты.

Сохраняя помидоры в бумажном пакете в холодильнике после созревания, газ этилен также задерживает влагу помидоров, чтобы они дольше оставались свежими.

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