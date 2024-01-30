Специалисты рассказали, как дешево избавиться от известкового налета на кране в ванной: Будет сиять, как новый

Известковый налет – это меловые, твердые отложения, которые образуются в местах, где вода нагревается или остается стоять в течение длительного времени. На кранах в ванной и кухне образуется известковый налет, поскольку они постоянно контактируют с водой.

Твердый известковый налет очень трудно удалить из кранов, не поцарапав их, и к этому нужно подходить осторожно. Однако есть дешевый способ избавиться от налета, сообщает Express.co.uk.

Чтобы бороться с известковым налетом вокруг крана в ванной, смочите старую ткань в лимонном соке или уксусе, обеспечив полный контакт с металлом, и дайте ей намокнуть в течение часа. Промойте и повторите, если нужно.

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Чтобы создать раствор для борьбы с налетом, можно смешать в бутылке с пульверизатором половину воды и половину белого винного уксуса или лимонного сока.

Раствором можно побрызгать на участки с известковым налетом и оставить на 30 минут. Если пятна особенно устойчивы, возможно, спрей нужно оставить подольше.

В завершение хорошо протрите кран салфеткой из микрофибры. Это должно убрать весь налет и некрасивые пятна.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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