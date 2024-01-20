Специалисты рассказали, как легко и быстро удалить из чашки пятна от кофе или чая

Появляющиеся на кружках коричневые пятна могут раздражать, особенно если они не отмываются. К счастью, есть действенные способы устранить эти следы.

Если не ополоснуть чашку сразу после чая и кофе, дубильные вещества, которые являются красящими горячие напитки веществами, останутся на поверхности кружки. Однако их легко избавиться от отбеливателя, сообщает Express.co.uk.

Используйте отбеливатель с горячей водой перед мойкой. Но обязательно тщательно промойте чашки после этого.

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Также желательно держать детей и домашних животных подальше от кружек, пока у них есть отбеливатель. В то же время, не стоит постоянно использовать отбеливатель, поскольку он может повредить покрытие чашки.

Также можно использовать таблетки для зубных протезов. Это поможет отбелить чашки, одновременно удаляя из них неприятные коричневые пятна.

Если поместить таблетку в кружку с горячей водой, она начнет шипеть и удалить коричневые пятна менее чем за 10 минут.

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