Специалисты рассказали, как легко избавиться от отпавших от новогодних игрушек блесток

Приближается праздничный период, а вместе с ним – нескончаемый поток задач по уборке. Это может быть особенно сложно, когда приходится сталкиваться с блестками от новогодних украшений.

Есть три способа, с помощью которых можно легко убрать блестки. Об этом сообщает Express.co.uk.

Во-первых, смочите немного кухонной бумаги и сместите им все блестки в одну кучу. Затем воспользуйтесь насадкой пылесоса, чтобы всосать всю кучу, слегка пылесосив бумагу, чтобы захватить остальные блестки.

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Если остались мелкие блестки, попробуйте статический трюк с воздушным шариком, который заключается в надувании воздушного шара и трении им о ковер, чтобы собрать статический заряд. Покатайте воздушный шарик по очищаемой поверхности от блесток.

Идеальными для улавливания устойчивых блестящих пятен, особенно на одежде, валики для ворса. Убедитесь, что валик для ворса имеет чистый лист, а затем проведите валиком по блесткам.

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