Специалисты рассказали, как легко удалить плесень и известковый налет из стиральной машины
В стиральных машинах может быстро появиться плесень и известковый налет, но их трудно избавиться. К счастью, поклонники уборки поделились продуктом, который поможет избавиться от проблемы.
Стиральные машины являются одними из самых заброшенных приборов и могут быстро накапливать неприятные запахи, если их регулярно не чистить. Однако сода поможет избавиться от этого, сообщает Express.co.uk.
Кристаллы соды во время каждой второй стирки справятся с плесенью и даже известковым налетом. Также можно засыпать соду в машинку и включить горячую стирку.
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Эксперты по уборке рекомендуют использовать 500 г кристаллов соды в головном барабане, чтобы устранить плесень и известковый налет всего за один цикл.
Однако они утверждали, что для тех, кто не чистил свою стиральную машину в течение длительного времени, может потребоваться второй цикл
Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.
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