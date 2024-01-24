Специалисты рассказали, как легко удалить плесень и известковый налет из стиральной машины

В стиральных машинах может быстро появиться плесень и известковый налет, но их трудно избавиться. К счастью, поклонники уборки поделились продуктом, который поможет избавиться от проблемы.

Стиральные машины являются одними из самых заброшенных приборов и могут быстро накапливать неприятные запахи, если их регулярно не чистить. Однако сода поможет избавиться от этого, сообщает Express.co.uk.

Кристаллы соды во время каждой второй стирки справятся с плесенью и даже известковым налетом. Также можно засыпать соду в машинку и включить горячую стирку.

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Эксперты по уборке рекомендуют использовать 500 г кристаллов соды в головном барабане, чтобы устранить плесень и известковый налет всего за один цикл.

Однако они утверждали, что для тех, кто не чистил свою стиральную машину в течение длительного времени, может потребоваться второй цикл

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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