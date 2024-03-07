Специалисты рассказали, когда и как правильно обрезать орхидеи

Орхидеи требуют тщательного внимания, особенно когда дело доходит до обрезки. Обрезка играет решающую роль, способствуя здоровому росту и цветению.

Удаляя отмершие или поврежденные части, а также отцветшие цветы, обрезка орхидеи поощряет растение перенаправлять свою энергию на создание нового роста и цветения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Прежде чем обрезать орхидею, важно простерилизовать режущие инструменты, чтобы минимизировать риск распространения болезней. Очистите инструменты спиртом и дайте им хорошо высохнуть перед использованием.

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Внимательно осмотрите орхидею и найдите мертвые, желтые или поврежденные части, включая листья, стебли и цветочные колосья. Их следует аккуратно удалить острыми чистыми ножницами или секатором.

Когда орхидея закончит цветение, обрежьте отцветшие колосья, чтобы стимулировать новый рост и будущее цветение. Стерильными ножницами срежьте шип немного выше узла или почки, осторожно, чтобы не повредить окружающие ткани.

Идеальное время для обрезки орхидеи – после того, как она закончит цветение. Это позволяет растению восстановиться после цикла цветения и перенаправить свою энергию на новый рост.

Избегайте обрезки в период активной вегетации, поскольку это может мешать развитию растения. В общем, лучше обрезать орхидеи после того, как они закончили цвести, как правило, в конце весны или в начале лета.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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