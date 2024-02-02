Специалисты рассказали о дешевом решении для удаления налета из чаши унитаза

Пятна и налет в унитазе можно легко удалить в течение 40 минут. Для этого пригодится домашний раствор без агрессивной химии.

В частности, пригодятся уксус и пищевая сода. Об этом сообщает Express.co.uk.

Налейте в унитаз одну чашку уксуса и оставьте на пять минут. Следующим шагом будет добавить одну чашку пищевой соды и дать смеси постоять пять минут.

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Затем добавьте еще одну чашку уксуса, но дайте ему постоять 30 минут. После этого нужно прочистить унитаз обычным моющим средством.

Грязный налет и следы должны исчезнуть, оставляя очень чистый унитаз. Чтобы очистить и высушить щетку для унитаза, промойте ее обычной водой.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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