Специально для детей: рецепты для тех, кто не любит овощи
Если дети не любят овощи, это не значит, что они им не нравятся. Просто они, возможно, не привыкли к их вкусу или текстуре.
Чтобы заинтересовать детей овощами, можно приготовить их в виде вкусных и увлекательных блюд.
Попробуйте приготовить морковные тефтели по рецепту шефповара и автора книги рецептов Эвелин Дебур. Автор рецепта считает, что идеальный способ заставить детей оценить овощи – это подать их приготовленными необычным способом.
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Морковные тефтели
Ингредиенты
- 200 г моркови
- 70 г картофеля
- 2 столовые ложки пармезана
- 2 столовые ложки панировочных сухарей
- 2 яйца
- Розмарин
- соль
- мука для панировки
Как готовить
Морковь и картофель нужно сварить и размять толктушкой или вилкой.
Затем в овощное пюре добавьте яйцо, панировочные сухари, пармезан, соль и розмарин. Смешайте все ингредиенты до получения очень однородной смеси. Из массы сформуйте руками небольшие шарики.
Затем обваляйте их в муке и обмакните во взбитое яйцо и сухари. Жарьте шарики в масле, пока они не подрумянятся.
Для диетичности блюда выпекайте в духовке при 180 °C примерно 25 минут.
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Пицца из цветной капусты
Ингредиенты
- 400 г сырой цветной капусты
- 100 г йогурта
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка прованских трав
- соль
Как приготовить:
Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Цветную капусту мелко режем, кладем в блендер. Получившуюся пасту процеживаем.
Затем, когда цветная капуста подсохнет, поместите ее в блендер и добавьте в заготовку йогурт, яйцо и прованские травы.
Включаем миксер и перемешиваем до получения теста, которое нужно выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекаем 30 минут и имеем тесто для пиццы. Полите его домашним томатным соусом, добавьте несколько красных луковиц, оливковое масло и любые овощи, которые хотите. Поставьте пиццу в духовой шкаф на 5 минут и запеките.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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