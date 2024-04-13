Список того, что вам мешает худеть: обратите внимание

Есть несколько пунктов, мешающих худеть.

У меня здесь все коллеги уже написали о похудении (вот к лету, так, как всегда) и у каждого своя монополия на истину. И все же есть пункты, не отрицающие ни один, пункты необходимые для того, чтобы вернуться в форму:

Далее текст на языке оригинала

Пункт нуль - чекап. Якщо не в нормі щитоподібна, інсулін, статеві - будемо худнути нескінченно та безрезультатно

Рухатися після прийому їжі, просто прогулянка поверху цукор крові там де йому місце :) навіть 10 хв гуляти

Зменшити кардіо, додати 3-4 силові на тиждень. Силові чи хііт

Пити достатньо води. Я маю на увазі реально достатньо: 700-800 мл вранці, під час дня також не по 2 ковточка

Таргетуйте на сон не менше 7-8 годин регулярно, мелатонін та глибокі фази сну - ваші помічники

Білок у кожен прийом їжі (не тільки тваринний)

Їсти великі нормальні порції цільної їжі досхочу, не перекушувати вдень

Передивитися що з простими вуглеводами та молочкою, не тільки солодкими: особливо "кефір ввечері", паста/суші на вечерю, сирні перекуси

Можна 2-3 дні записати їжу в тому ж MyFitnessPal в більше ніколи цього не робити :) Але та подивитись де є перекос, зазвичай не помічаємо що там яблучко, там 2 фініка, там молочна кава - не ваші прийоми їжі. Інша площина - відрами їмо салат та обмежуємо все на світі. Гормон насичення лептин не в захваті ні від недокорму, ні від перекорму. Просто адекватний ритм та нормальна тарілка, досита

70-80% калорійності - перші 2 прийоми їжі

Прибрати/зменшити алкоголь

Менше покупної їжі, більше готувати. Чим простіше, тим краще

Ще раз подумайте про стресове навантаження та як його коригуєте. Заїдання - ясно шо зрозуміла смачна стратегія, але має наслідки. Як ви відпочиваєте? Ви в терапії, якщо це треба? Метаболічна яма МОЖЕ мати суто стресовий характер. Тому перечитайте пост ще раз, якщо актуально. Відчуйте своє.