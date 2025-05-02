Спокойный сон гарантирован: почему коты будят хозяев ночью и как этого избежать

Владельцы кошек хорошо знают проблему, когда их пушистые любимцы нарушают ночное спокойствие, прыгая на кровати или требуя внимания и еды. Это может оказывать серьезное влияние на качество вашего сна, однако существуют эффективные способы разрешения этой ситуации.

Коты по своей природе – ночные животные. Они могут дремать в течение дня, а вечером и ночью ощущают прилив энергии для игр и охоты. Об этом пишет The Spruce Pets.

Основные причины, почему ваш любимец может будить вас:

Недостаточная активность в течение дня — кот, весь день находившийся в одиночестве и не получивший достаточно физических нагрузок, вечером становится особенно энергичным.

Тоска и потребность в общении — особенно если животное проводит много времени в одиночестве

Голод или жажда – желание получить еду или вкусности

Переполненный лоток, вызывающий дискомфорт

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Эффективные методы решения проблемы 1. Планируйте игры и перекусы перед сном

Уделите коту внимание за час до сна – активная игра поможет потратить накопленную энергию. После этого предложите лёгкий перекус. Если кот все равно будет пытаться вас будить, игнорируйте такое поведение – постепенно он поймет, что ночные попытки привлечь внимание безрезультатны.

2. Ограничьте доступ к спальне

Если проблемы со сном продолжаются, следует сделать спальню недоступной для кота. Создайте комфортное место для сна в другой комнате, углу гостиной или даже в ванной. Убедитесь, что есть вода и лоток. Для поощрения можно натереть кошачью кровать мятой, чтобы привлечь животное.

3. Рассмотрите возможность завести второго кота

Одинокий кот скорее скучает и может ждать внимания хозяина именно ночью. Второй кот станет отличным компаньоном и уменьшит ночную активность. Особенно это актуально для котят, имеющих избыток энергии в первый год жизни. Однако подбор второго взрослого кота нуждается в осторожности, чтобы избежать стресса для обоих животных.

4. Не потакайте требованиям пищи

Если кот пробуждает вас ради еды, не кормите его сразу – это только закрепит нежелательное поведение. Лучше создайте отдельное место для питания и отдыха вашего питомца, подальше от вашей спальни.

5. Установите четкий распорядок дня

Кошки любят предсказуемость. Определите время для кормления, игр, уходовых процедур и общения. Регулярный график поможет вашему любимцу чувствовать себя увереннее и уменьшит потребность нарушать ваш ночной отдых.

Напомним, мы уже писали, почему собака отказывается от прогулок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!