Способствует появлению грибковых заболеваний: почему нельзя поливать растения днем

Растения необходимо регулярно поливать, потому что без влаги они не могут жить. Однако важно контролировать количество воды во избежание чрезмерного или недостаточного полива.

Об этом пишет Радиотрек.

Специалисты утверждают, что время полива также оказывает влияние на развитие растений, и рекомендуют воздерживаться от полива днем, когда солнце светит ярко.

Почему не стоит поливать растения днем?

Днем высокая температура и яркий солнечный свет приводят к быстрому испарению воды из почвы и листьев. Полив в это время может привести к тому, что вода просто улетучивается, не давая корням возможности насытиться.

Теплая погода способствует развитию грибковых заболеваний, поскольку влага и парниковый эффект создают благоприятные условия для роста грибковых спор.

Капли воды, остающиеся на листьях, могут привести к солнечным ожогам растений, причинив вред и способствуя распространению вредителей.

Читайте также: Шесть растений, устраняющих все неприятные запахи на кухне

Когда лучше поливать растения?

Самое оптимальное это делать вечером, когда солнце не так активно, а температура воздуха ниже, чем днем. Эксперты рекомендуют поливать растения, когда верхний слой почвы высох, но земля еще остается немного влажной.

Для полива комнатных растений лучше использовать дождевую воду. Это поможет избежать загрязнения воды, и для предотвращения ее порчи можно добавить несколько кусочков древесного угля в бочонке.

Кипяченой водой растения поливать не рекомендуется, так же как использовать жесткую воду, которую можно смягчить питьевой или хлорированной содой.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за комнатными растениями зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !