Справится даже ребенок: чем смазать лопату, чтобы убирать снег с дороги стало гораздо легче

Зимой жильцы частных домов часто сталкиваются с потребностью расчищать снег, что может оказаться трудным заданием, особенно при значительных осадках.

Однако существуют уловки, которые помогут сделать эту задачу не только эффективной, но и быстрой. Shareinfo поделился одним из секретов быстрой уборки снега на дорожках.

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Прежде всего, убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты: крепкая лопата и смазка для нее. В качестве смазки можно использовать обычный вазелин, машинную смазку или масло.

Немного смазки нанесите на край лопаты с помощью кисти, губки или просто пальца. Этот слой смазки поможет избежать прилипания снега к лопасти и облегчит ее движение.

Начните чистку снега с верхней части подъездной дорожки, перемещая снег вниз. Смазанная лопата будет скользить легче, не образуя слоя снега на ней, что делает задачу менее напряженной. Этот метод позволяет бороться со снегом быстрее и легче.

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