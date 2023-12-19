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Справится любой: 4 легких способа профессионально завернуть подарок

Цихоцкая Мария

Справится любой: 4 легких способа профессионально завернуть подарок

Красиво упакованный подарок – это не только приятное дополнение к презенту, но и знак внимания и заботы о получателе. Научиться красиво упаковывать подарки совсем не сложно, достаточно знать несколько простых приёмов.

Об этом пишет Telegraf.

Упаковка подарка в коробке

Для упаковки подарка в коробке вам понадобятся следующие материалы:

  • Упаковочная бумага
  • Лента
  • Ножницы
  • Обычный скотч
  • Двусторонний скотч

Пошаговая инструкция:

  1. Положите коробку на оберточную бумагу.
  2. Отмерьте необходимое количество бумаги.
  3. Выполните изгибы вдоль периметра, аккуратно приглаживая рукой.
  4. Закрепите скотчем.
  5. Затем сформируйте уголки по бокам, прижимая их к центру плавными движениями.
  6. Подогните оставшийся край бумаги и закрепите его на поверхности с использованием двустороннего скотча.
  7. Завяжите ленту вокруг подарка, создавая праздничный бант.

Упаковка подарка без коробки

Если у вас нет соответствующей коробки подарка, вы можете создать элегантную упаковку из подарочной бумаги. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

  • Упаковочная бумага
  • Лента
  • Украшение
  • Обычный скотч
  • Двусторонний скотч
  • Ножницы

Пошаговая инструкция:

  1. Положите подарок на оберточную бумагу и отрежьте требуемый кусок.
  2. Для создания крепкого дна свертка согните углы бумаги по диагонали и закрепите скотчем.
  3. Поместите подарок внутрь пакета, закройте его.
  4. Оберните верхнюю часть лентой и прикрепите украшение.

Упаковка бутылки

Для упаковки бутылки в подарок вам понадобятся следующие материалы:

  • Упаковочная бумага
  • Лента
  • Украшение
  • Ножницы
  • Скотч

Пошаговая инструкция:

  1. Отрежьте от упаковочной бумаги нужный кусок.
  2. Оберните бутылку, закрепив бумагу скотчем сбоку и на дне.
  3. Сфокусируйтесь на горлышке, сожмите бумагу, завяжите ленту и украсьте бутылку с помощью выбранного украшения.

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Упаковка бутылки в носок

Этот вариант упаковки подарка является не только красивым, но и оригинальным. Для его реализации вам понадобятся следующие материалы:

  • Носок
  • Лента
  • Украшение

Пошаговая инструкция:

  1. Заверните бутылку в носок.
  2. Украсьте упаковку, обвязав горлышко бутылки лентой или вторым носком.
  3. Разместите декоративное украшение.

Советы по упаковке подарков

  • Выбирая подарочную бумагу, учитывайте размер и форму подарка.
  • Чтобы упаковка выглядела аккуратной, используйте качественный скотч.
  • Не забудьте о декоре – лента, банты, шарики, цветы придадут подарку праздничному виду.

Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный подарок.

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