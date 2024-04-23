Сразу четыре магнитных бури ожидаются к концу недели: опасные даты

Сменился календарь магнитных бурь на конец апреля 2024 года. Стало известно, что опасных периодов будет больше.

Согласно данным сервиса Meteoagent, уже 23 апреля на Земле продолжается четырехбалльный геомагнитный шторм. Он прекратится 24 апреля. Однако с 25 по 27 апреля наступит новый опасный период – четырехбалльная магнитная продлится трое суток.

Магнитные бури: календарь

Есть ли сегодня магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Есть ли сегодня магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Что такое магнитные бури

Это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за выбросов солнечного ветра. Эти выбросы могут усиливать магнитное поле Земли, а время от времени и ослаблять его.

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, в то время как другие не замечают никаких изменений.

Вот некоторые из симптомов, которые могут возникать во время магнитных бурь:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Усталость

Раздражительность

Нарушение сна

Боль в мышцах и суставах

Обострение хронических заболеваний

Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь пожилые люди, с хроническими заболеваниями и метеозависимостью, беременные женщины и дети.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Соблюдать режим дня и здоровый образ жизни. Спать достаточно. Есть здоровую пищу. Пить много воды. Избегать стресса. Принимать контрастный душ. Заниматься спортом. Принимать витамины и минералы.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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