Сразу две мощные магнитные бури начнутся на этой неделе: опасные даты
Обновился график магнитных бурь на март 2024 года. Согласно новым данным, до конца месяца на Земле продлится несколько мощных геомагнитных штормов.
Сервис Meteoagent предупреждает, что 20 и 21 марта начнётся геомагнитный шторм опасного красного уровня. Сила ударов составит 5 баллов. 28 и 29 марта геомагнитные штормы повторятся, однако без опасности – их сила не превысит К-индекса 3.
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Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее под влиянием потоков заряженных частиц из Солнца. Эти возмущения могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
Воздействие магнитных бурь на человека:
Некоторые люди могут испытывать негативные последствия магнитных бурь на свое самочувствие. Самые распространенные симптомы:
- Головная боль
- Слабость
- Снижение трудоспособности
- Нарушение сна
- Повышение раздражительности
- Обострение хронических заболеваний
Влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди не испытывают никаких изменений в самочувствии, в то время как другие могут испытывать значительный дискомфорт.
Как защититься от магнитных бурь:
Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь:
- Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.
- Высыпайтесь.
- Пейте много воды.
- Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами.
- Принимайте контрастный душ.
- Прогуляйтесь на открытом воздухе.
- При необходимости примите обезболивающие или седативные препараты.
Важно: Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.
Ранее ученые предусмотрели, как умрет Солнце и сказали, что это будет "эпически".
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