Сразу две мощные магнитные бури начнутся на этой неделе: опасные даты

Обновился график магнитных бурь на март 2024 года. Согласно новым данным, до конца месяца на Земле продлится несколько мощных геомагнитных штормов.

Сервис Meteoagent предупреждает, что 20 и 21 марта начнётся геомагнитный шторм опасного красного уровня. Сила ударов составит 5 баллов. 28 и 29 марта геомагнитные штормы повторятся, однако без опасности – их сила не превысит К-индекса 3.

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Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее под влиянием потоков заряженных частиц из Солнца. Эти возмущения могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Воздействие магнитных бурь на человека:

Некоторые люди могут испытывать негативные последствия магнитных бурь на свое самочувствие. Самые распространенные симптомы:

Головная боль

Слабость

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Повышение раздражительности

Обострение хронических заболеваний

Влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди не испытывают никаких изменений в самочувствии, в то время как другие могут испытывать значительный дискомфорт.

Как защититься от магнитных бурь:

Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь:

Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Высыпайтесь.

Пейте много воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами.

Принимайте контрастный душ.

Прогуляйтесь на открытом воздухе.

При необходимости примите обезболивающие или седативные препараты.

Важно: Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

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