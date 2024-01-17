Средиземноморский суперфуд: Ученые назвали самый полезный продукт популярной диеты

Ученые из Университета Миннесоты (США) доказали, что оливковое масло является ключевым компонентом средиземноморской диеты, способствующей продлению жизни и смягчающим заболевания, связанные со старением.

Ранее считалось, что главной причиной полезных эффектов средиземноморской диеты является красное вино, содержащее вещества , влияющие на клеточное развитие. Однако новое исследование показало, что жир в оливковом масле оказывает большее влияние на организм.

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Исследователи выяснили, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, более низкий уровень холестерина, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Также оливковое масло помогает бороться с возрастными изменениями кожи.

Руководитель исследования Дуг Машек считает, что для достижения максимального эффекта оливкового масла его следует употреблять в комплексе с другими здоровыми привычками, такими как голодание, ограничение количества калорий и физические упражнения.

Средиземноморская диета считается одной из наиболее эффективных диет для снижения риска рака груди. Кроме того, фрукты и овощи, входящие в состав рациона средиземноморцев, способны снизить риск колоректального рака.

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