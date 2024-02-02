Сретение Господне 2024: лучшие картинки с праздником и поздравления на украинском языке

До 2024 года Украине Сретение Господне отмечали по старому, Григорианскому календарю, 15 февраля. По Новоюлианскому календарю этот праздник отмечается 2 февраля.

Через 40 дней после рождения Иисуса, согласно иудейскому обычаю, Богородица принесла его в Иерусалимский храм, чтобы посвятить первенца Богу. Там их встреча Симеон, праведный старец, которому было обещано не умирать до встречи со Спасителем.

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Взяв младенца на руки, Симеон произнес пророческие слова, которые впоследствии стали молитвой: "ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо увидели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет на просвещение язычникам и во славу народа Твоего Израиля".

Поздравление на украинском языке со Сретением

Наші щирі вітання з чистим і світлим християнським святом Стрітення Господнього! Нехай цей день принесе в дім надію та тепло, а в душу – гармонію та спокій. Нехай збуваються найзаповітніші бажання й успішно завершаться всі добрі справи.

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Від щирого серця і щирого серця вітаю зі священним християнським святом – зі світлим знаменним днем Стрітення Господнього і щиро хочу побажати Божої допомоги у кожній благородній справі. Нехай твої добрі мрії збуваються, а твій надійний ангел-охоронець рятує тебе від неприємностей та бід. Бажаю більше добрих звісток і подій, хорошого здоров'я, великих успіхів, постійного успіху, гідного благополуччя, любові та віри! Нехай кожен наступаючий новий день, подарований Богом, стане благодатним!

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Вітаю всіх зі Стрітенням Господнім, чистим та світлим християнським святом! Божої допомоги вам у всіх нових і старих справах, нехай усе ладиться, нехай на шляху зустрічаються тільки добрі та чуйні люди, вірні супутники. Нехай ангел-охоронець буде надійним провідником! Здоров'я та всіх благ!

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З весною оновлюється все довкола: і думки, і справи, і в домі порядок. Нехай гармонія та любов розквітне в будинку, як пахучий сад. Нехай Господь охороняє та благословляє на добрі звершення.

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Красивые картинки со Сретением Господним

Предлагаем узнать о запретах, существующих в праздник Сретения Господня.

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