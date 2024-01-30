Сретение Господне: когда празднуем в 2024 году

В 2024 году в Украине Сретение Господне приходится на 2 февраля. Этот праздник отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Оно посвящено встрече Иисуса Христа, принесенного в храм, со старцем Симеоном, предсказавшим ему большое будущее.

В народе Сретение также называют "бабий праздник", потому что в этот день зима встречается с весной. По поверьям, если на Сретенье холодно, то зима еще не отступит, а если тепло, то весна скоро придет.

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В этом году Сретение Господне приходится на пятницу. В этот день в храмах Украины пройдут праздничные богослужения.

История праздника Сретение Господня

Сретение отмечается через 40 дней после Рождества, поскольку именно на 40-й день Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Богу. Для находившегося при храме старца Симеона эта встреча была судьбоносной — по преданию, он ждал ее всю свою жизнь.

За многие годы до этого праведник занимался переводом священного писания и удивился словам, что матерью Христа станет непорочная дева. Тогда Симеону явился ангел, пообещав, что христианин сможет своими глазами убедиться в исполнении пророчества.

Дня встречи с Иисусом праведник ждал всю свою жизнь, которая, по преданию, длилась около 300 лет. Как только Симеон увидел, как Дева Мария восходит по лестнице храма с младенцем, старец вышел к ним навстречу и взял ребенка на руки.

"В настоящее время отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели мои очи спасения Твоего, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля", — сказал он.

Свидетельства о праздновании Сретения доходят до нас еще с ранних веков нашей эры. В Византии в IV веке торжество стало общегосударственным. Современная церковь отмечает праздник среди важнейших двунадесятых.

Сретение символизирует единение Ветхого Завета с Новым, а также встречу человека с Богом. Недаром основой для этого события является знаменательный день как в жизни Христа, так и Богородицы, тогда как другие двунадесятые праздники имеют четкое разделение.

Традиции Сретение

В день Сретения существует особая традиция - в церквях освящают свечи, которые называют "громницами" и призваны оберегать владельцев от всяческих бед.

Для христианина момент Сретения наступает, когда он впервые обращается к Богу или осознанно переступает порог храма. Именно это событие отмечают в день торжеств. Поскольку знаменательная дата не выпадает на дни поста, хозяева не скупятся на праздничный стол. Единое ограничение может соблюдаться, если день Сретения, как и в 2023 году, выпадает на пятницу или среду. Тогда мясные блюда следует заменить рыбными деликатесами.

Приметы на Сретение

В народе считали, что Сретение также символизирует встречу зимы с приближающейся весной и начинали готовиться к приходу нового сезона, обращая внимание на приметы погоды.

Мороз и безоблачное небо – весна придет поздно;

оттепель предвещает скорую смену сезонов;

солнце выглянуло перед закатом — морозы подходят к концу;

метель и вьюга обещают беды с урожаем, а капель, напротив, предвещает богатый посевами год;

выпал снег на Сретенье — весна будет долгой и дождливой.

В день двенадцатого праздника необходимо отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье. Следует отказаться от дальних путешествий и путешествий, провести время с домочадцами или пригласить гостей.

Нельзя оскорблять ближних, совершать злые намерения и отказывать нуждающимся.

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