Стал известен прогноз магнитных бурь на апрель: когда и сколько ударов придется пережить
Апрель 2024 года начался с пятибалльной магнитной бури, относящейся к красному уровню опасности. 2 и 3 апреля будет период геомагнитного затишья, а 4 и 5 апреля на Землю обрушится геомагнитная буря силой в 4 балла.
По данным сервиса Meteoagent, следующий мощный геомагнитный шторм начнется 21 апреля и продержится двое суток подряд.
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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца месяца
Как магнитные бури влияют на организм человека и как пережить магнитные бури
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.
Воздействие магнитных бурь на организм человека:
- Головная боль
- Головокружение
- Слабость
- Повышенная утомляемость
- Тошнота
- Повышение АД
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Наиболее чувствительными к магнитным бурам являются:
- Пожилые люди
- Люди с хроническими заболеваниями
- Люди с метеозависимостью
Как пережить магнитные бури:
В дни магнитных бурь высыпайтесь, пейте больше воды. Избегайте физических нагрузок. Употребляйте пищу, богатую витаминами. Прогуляйтесь на открытом воздухе. Примите контрастный душ. Избегайте стресса.
При необходимости – обратитесь к врачу.
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