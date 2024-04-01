Стал известен прогноз магнитных бурь на апрель: когда и сколько ударов придется пережить

Апрель 2024 года начался с пятибалльной магнитной бури, относящейся к красному уровню опасности. 2 и 3 апреля будет период геомагнитного затишья, а 4 и 5 апреля на Землю обрушится геомагнитная буря силой в 4 балла.

По данным сервиса Meteoagent, следующий мощный геомагнитный шторм начнется 21 апреля и продержится двое суток подряд.

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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца месяца

Как магнитные бури влияют на организм человека и как пережить магнитные бури

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Воздействие магнитных бурь на организм человека:

Головная боль

Головокружение

Слабость

Повышенная утомляемость

Тошнота

Повышение АД

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Наиболее чувствительными к магнитным бурам являются:

Пожилые люди Люди с хроническими заболеваниями Люди с метеозависимостью

Как пережить магнитные бури:

В дни магнитных бурь высыпайтесь, пейте больше воды. Избегайте физических нагрузок. Употребляйте пищу, богатую витаминами. Прогуляйтесь на открытом воздухе. Примите контрастный душ. Избегайте стресса.

При необходимости – обратитесь к врачу.

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